В Кремле отреагировали на слова Трампа о прогрессе в украинском урегулировании

Кремль оставит без комментариев заявления президента США Дональда Трампа о том, что в украинском урегулировании был достигнут значительный прогресс. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Здесь я оставил бы без комментариев, потому что какой-то дополнительной детализации по этому сюжету у нас нет», — сказал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании конфликта на Украине достигнут значительный прогресс.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

«Мы пока не достигли этого (мирного урегулирования конфликта — прим. «Ленты.ру»), но, думаю, добились значительного прогресса», — сказал американский лидер.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что одним из главных препятствий в урегулировании конфликта на Украине является отсутствие доверия друг к другу у сторон.