В Кремле прокомментировали "опалу" Лаврова

Дмитрия Пескова на брифинге попросили прокомментировать многочисленные публикации в зарубежных и интернет СМИ, авторы которых утверждают, что глава МИД РФ «попал в немилость» и оказался в опале после срыва саммита Путина и Трампа в Будапеште.

«В этих сообщения действительности не соответствует ничего», - заявил на это спикер Кремля.

Отвечая на уточняющий вопрос, сохранит ли за собой Лавров пост главы российского МИДа, Песков сказал: «Безусловно, Лавров работает министром иностранных дел».

Слухи о том, что Сергей Лавров оказался в опале появились после отказа Дональда Трампа проводить встречу с Владимиром Путиным в Будапеште и усилились в последние дни на фоне исчезновения Лаврова из публичной повестки. В частности, глава МИД РФ не принимал участия в заседании Совбеза, на котором обсуждалась возможность возобновления ядерных испытаний