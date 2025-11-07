В России призвали западных лидеров провести «прямую линию» для граждан
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала лидеров Запада провести «прямую линию» со своими гражданами. Об этом сообщает газета «Известия».
Дипломат отметила, что президент России Владимир Путин регулярно общается с россиянами напрямую — проводит пресс-конференции и «прямую линию», отвечая на вопросы как российских, так и иностранных СМИ. Захарова обратила внимание, что в странах Запада подобный формат отсутствует.
Представитель МИД РФ предложила лидерам западноевропейских стран хотя бы один раз провести открытую «прямую линию» с собственными гражданами, чтобы узнать, например, что они думают о финансировании Украины за счет их налогов.
До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что подготовка к прямой линии с главой государства уже «идет полным ходом». Точная дата мероприятия пока неизвестна, но, предположительно, оно состоится в декабре. При этом Песков заметил, что 18 или 25 декабря у Путина будет много работы.