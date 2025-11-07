Глава парламента Крыма назвал исторически безграмотным упрек генсека НАТО Марка Рютте в адрес России. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Рютте во время выступления на промышленном оборонном форуме в Румынии назвал Россию «дестабилизирующей силой в Европе и мире». По его мнению, союзникам по военному блоку следует готовиться к «долгосрочной конфронтации» с Москвой.

В Госдуме назвали позорным заявление генсека НАТО

«Не Россия, а Запад остается дестабилизирующей силой на протяжении многих веков. Если бы Рютте знал историю, он бы так не говорил, выпячивая свою историческую безграмотность», — прокомментировал Константинов слова генсека НАТО.

Он добавил, что в России знают «цену их демократии». Кроме того, ее знают и в остальных государствах, которые успели понести урон от действия «этих благодетелей».