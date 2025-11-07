В России назвали главную геостратегическую ошибку НАТО

Главная геостратегическая ошибка Запада — решение о быстром расширении НАТО на восток. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Так сенатор прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о подготовке альянса к долгосрочной конфронтации с Россией.

«Его рассуждение сводится к тому, что наше взаимодействие с Китаем, с Ираном и с Северной Кореей ведет к тому, что мы становимся дестабилизирующей, как он выражается, силой в Европе и в мире. Идут призывы наращивать военную мощь, производство боеприпасов и так далее. Хочется сказать господину Рютте, что во всех приличных научных и политологических кругах уже давно признано, что главной геостратегической ошибкой Запада стало решение о быстром расширении НАТО на восток», — заметил Карасин.

Сенатор объяснил, что процесс принятия новых членов в блок в 90-е годы нарушил баланс периода Холодной войны.

«Наступательные наполеоновские аппетиты Запада применительно к бывшим советским республикам приобрели характер психического заболевания. В нынешних условиях странно, что устрашающие призывы Рютте не получают должной оценки в западных политических кругах. Ведь там, наверное, тоже умеют размышлять, думать, анализировать», — заключил он.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал альянс готовиться к долгосрочной конфронтации с Россией. Он заявил, что Россия по-прежнему остается дестабилизирующей силой в Европе и в мире. Рютте подчеркнул, что РФ сотрудничает с КНР, Северной Кореей, Ираном и другими странами, которые «наращивают оборонное и промышленное сотрудничество до беспрецедентного уровня». Генсек НАТО призвал страны альянса «не быть наивными» и готовиться к долгосрочной конфронтации.