В России высказались о возможном выступлении в ООН по поводу ядерных испытаний в США

Россия пока намерена воздержаться от выступления в Совете безопасности ООН на тему возобновления ядерных испытаний в США. Как пояснил первый заместитель постоянного представителя России при Всемирной организации Дмитрий Полянский в беседе с «Известиями», сперва необходимо получить ясность касательно того, что имел в виду президент США Дональд Трамп.

«Если американцы пойдут на этот шаг, они, что называется, запустят цепную реакцию не только в смысле собственных ядерных испытаний ... Важно для начала по двусторонним каналам все-таки получить ясность, что имел в виду Дональд Трамп», — пояснил Полянский.

Трамп в конце октября распорядился немедленно провести испытания ядерного оружия. Тогда американский лидер заявил, что они будут проводиться «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.