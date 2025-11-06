Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал звезду боевиков Анджелину Джоли посетить Запорожскую область, Донбасс, освобожденную часть Херсонской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Голливудская звезда посетила Херсон и Николаев в среду, 5 ноября. В ходе визита она встретилась с местными общественниками, пообщалась с детьми. Кроме того, она побывала в ТЦК (аналог военкомата на Украине) с тем, чтобы вызволить своего водителя.

«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — заметил Рогов.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на фоне истории с захватом людоловами сотрудника Джоли призвал актрису посетить городские ТЦК и вызволить из подвалов учителей, врачей, священников.

Парламентарий подчеркнул, что в этом случае знаменитость могла бы принести реальную пользу.