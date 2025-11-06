Анджелину Джоли пригласили в новые регионы РФ

Илья Родин

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов призвал звезду боевиков Анджелину Джоли посетить Запорожскую область, Донбасс, освобожденную часть Херсонской области. Об этом пишут «Аргументы и факты».

© Global Look Press

Голливудская звезда посетила Херсон и Николаев в среду, 5 ноября. В ходе визита она встретилась с местными общественниками, пообщалась с детьми. Кроме того, она побывала в ТЦК (аналог военкомата на Украине) с тем, чтобы вызволить своего водителя.

«Я бы на месте Анджелины Джоли побыстрее перешел в освобожденную часть новых субъектов. Например, мою родную Запорожскую область, где мы ее встретим», — заметил Рогов.

Ранее депутат Верховной Рады Артем Дмитрук на фоне истории с захватом людоловами сотрудника Джоли призвал актрису посетить городские ТЦК и вызволить из подвалов учителей, врачей, священников.

Парламентарий подчеркнул, что в этом случае знаменитость могла бы принести реальную пользу.