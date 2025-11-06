С матом уволенный чиновник в Самарской области ушел с поста

Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку главы района Юрия Жидкова, сообщает «Коммерсант». Решение было принято после инцидента 14 октября, когда губернатор региона Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки нецензурно «уволил» чиновника, не получив от него объяснений по поводу разбитой мемориальной таблички.

© соцсети

«Собрание представителей Кинельского района Самарской области приняло отставку районного главы Юрия Жидкова. Полномочия Юрия Жидкова истекали 29 октября», — пишет издание.

Конкурс по отбору кандидатов на должность главы района был объявлен еще 29 сентября — до конфликта с губернатором. Однако желающих занять пост не нашлось. Был назначен повторный конкурс, прием документов для участия в котором продлится до 16 ноября.

Конфликт произошел после того, как Федорищев обнаружил на земле камень с поврежденной табличкой, на которой значилось: «На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам — участникам Великой Отечественной войны». Глава района не смог дать внятных пояснений губернатору, несколько раз уточнявшему, что за памятный знак находится на земле. Он пообещал сам написать заявление об уходе.