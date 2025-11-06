Путин одобрил предложение запретить продажу вейпов в России

Президент России Владимир Путин одобрил предложение запретить продажу вейпов в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время посещения Путиным демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре к президенту обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. По ее словам, подобные запреты есть и в других странах, и опыт от такой инициативы расценивается «положительно».

Когда Лещинская попросила Путина дать соответствующее распоряжение, президент одобрительно кивнул. Кроме того, он также заметил кивок со стороны вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.

«Вот, Дмитрий Николаевич головой кивает. Наше правительство это поддерживает», — заявил Путин.

Ранее в Госдуме предложили приравнять вейпы к наркотикам.