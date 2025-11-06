В Госдуме заявили о скором рассмотрении запрета на продажу вейпов

Инициатива о введении полного запрета на продажу вейпов в России может быть рассмотрена в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова. Даванков подчеркнул, что в парламенте намерены обсудить соответствующий законопроект в кратчайшие сроки.

«Вейпы — это зло. Государственная Дума рассмотрит запрет продажи вейпов в ближайшее время», — заявил он.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин поддержал идею полного запрета продажи вейпов на территории страны, отметив, что правительство готово содействовать реализации этой инициативы, передает «Радиоточка НСН».