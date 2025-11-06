В России отреагировали на заявление Алиева о переводе армии на стандарты НАТО

Удивляться словам президента Азербайджана Ильхама Алиева о переводе армии страны на стандарты Североатлантического альянса не стоит, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Эти события никакой новостью не являются. Это просто очередное заявление по уже решенному вопросу. Что касается взаимодействия Азербайджана и НАТО, то оно осуществляется прямым и непосредственным образом через Турцию. Практически у Азербайджана с Турцией общая армия и общее командование, военно-политический союз. Поэтому удивляться по поводу заявления о том, что Азербайджан переходит на натовский стандарт, совершенно не приходится», — отметил Затулин.

"Это просто какое-то запоздалое с точки зрения фактического состояния дел признание того, что Азербайджан свою оборонительную и политическую линию строит совершенно независимо от интересов России".Константин Затулин, первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ

Ранее Алиев заявил, что армия Азербайджана приводится под стандарты Североатлантического альянса. Сообщается, что Азербайджан сотрудничает с Турцией в контексте перевода Вооруженных сил на стандарты НАТО. Кроме того, Алиев коснулся вопроса расширения отношений между Баку и НАТО.