В Кремле отреагировали на возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз

В Кремле заявили, что европейцы действуют в духе холодной войны. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал возможное ужесточение выдачи россиянам шенгенских виз.

"К сожалению, европейцы усердно вспоминают все, что связано с конфронтацией, которая была во время холодной войны, и так же усердно к этой конфронтации добавляют новые изощренные элементы", - сказал он.

По его словам, европейские политики "строят стены".

"Они не забыли, как это делать", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее стало известно, что Евросоюз готовится ввести новые ограничения в рамках визовой политики для россиян. Они будут направлены на сокращение возможности регулярных поездок в страны Европы.