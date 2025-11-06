В Кремле обратились к НАТО с просьбой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал НАТО прислушаться к словам российского лидера Владимира Путина, чтобы понять позицию Москвы.

Его слова приводит РИА Новости.

«В этом как раз и кроется проблема северо-атлантического альянса и его руководителя — с одной стороны, они говорят, что они не слушают Россию, а с другой стороны, они говорят, что они ее не понимают», — сказал представитель Кремля.

Генсек НАТО съязвил о России

Ранее генсек НАТО Марк Рютте язвительно прокомментировал перспективу ядерных испытаний России. Он заявил, что перестал обращать внимание на выступления российского лидера.