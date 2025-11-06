Захарова напомнила Рютте об Ираке и Югославии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на обвинения генсека НАТО Марка Рютте в адрес России и Китая, заявив, что именно альянс не раз нарушал международное право. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

На форуме НАТО в Румынии Рютте заявил, что Россия останется «дестабилизирующей силой в Европе и мире». В то же время он отметил, что Москва «не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила». Рютте сослался на сотрудничество России с Китаем, Северной Кореей, Ираном и «другими странами».

Генсек НАТО указал, что эти страны наращивают сотрудничество в сфере оборонной промышленности до «беспрецедентного уровня». По его мнению, Россия и ее союзники «готовятся к долгосрочной конфронтации».

«Во-первых, о каких таких «глобальных правилах» идёт речь? Просьба опубликовать на сайте НАТО их полный список. Пока же никто не знает, о каких «правилах» говорит Рютте», - подчеркнула Захарова (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).

Она добавила, что Россия, Китай и их союзники всегда декларировали приверженность международному праву. Представитель МИД отметила, что именно НАТО не раз нарушало международное право агрессивными действиями и «нелегитимными коалициями». Захарова упомянула вторжение в Ирак «под ложными предлогами» и бомбардировки Югославии.

Генсек НАТО съязвил о России

Представитель МИД добавила, что ни одна из стран НАТО не прекращала сотрудничество с упомянутым Рютте Китаем. Она напомнила, что на днях прошла встреча президента США Дональда Трампа и главы Китая Си Цзиньпина.