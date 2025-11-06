Мировому сообществу предстоит пережить большой раздел Украины, который может состояться в несколько этапов.

Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, чьи слова приводит ТАСС.

«Впереди большой раздел Украины, мы будем с вами свидетелями этого. Это, возможно, произойдет за один раз, возможно, за несколько раз - уже самое страшное произошло. Поэтому дальше мы уже просто наблюдаем этот распад, он имеет временной отрезок, но это уже не остановить», — сказал Константинов.

По его словам, сегодня на Украине отсутствуют условия для «жизни, экономики и бизнеса». Политик также заметил, что сегодня мир находится в состоянии хаоса «с непонятным исходом». В связи с этим Константинов указал на актуальность обсуждения «справедливости в мироустройстве России и Крыма».

Для Запада справедливость – «чтобы нас не было», а для России справедливость – «чтобы Украина встала в строй русского мира и стала его органической частью», констатировал он.

11 сентября итальянское издание L'Antidiplomatico со ссылкой на данные хакерской группировки KillNet писало о том, что страны, которые входят в «коалицию желающих», собираются разделить Украину.

Украину разделили: что рассчитывает получить Запад

Как сообщало издание, Франция «нацелена на Житомирскую, Харьковскую и Сумскую области, богатые нефтью, газом, углем, золотом, ураном, титаном, литием и никелем». При этом Великобритания намерена установить контроль над «всеми логистическими хабами». Румыния и Польша, в свою очередь, нацелились на приграничные территории и Одесскую область.