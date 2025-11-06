В телеграм-канале главы Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексея Пушкова появилась информация о том, что Евросоюз заявил о приостановке процесса присоединения Грузии к ЕС со ссылкой на доклад, в котором Грузию обвиняют в "отходе от демократических преобразований".

© CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/TACC

По данным Пушкова, на деле в ЕС крайне недовольны тем, что Грузия защишает свое право на суверенитет и не хочет наносить ущерб своей экономике, присоединившись к санкциям против России. А фон дер Ляйен в бешенстве, что в Грузии не удалось провести смену режима.

Сенатор отмечает, что в ответ правительство Грузии осудило и отвергло доклад, обвинив Брюссель в двойных стандартах и вмешательстве во внутренние дела.