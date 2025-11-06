В Госдуме призвали ударить ядерным оружием по бутафорскому Пентагону

Учения ВС РФ с имитацией ядерных ударов по макетам Пентагона охладят радиационный пыл Запада на долгие годы, дав миру шанс на светлое будущее.

Об этом NEWS.ru заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

«Считаю, что Россия заигралась в миротворца в своих безрезультатных поисках компромисса с агрессивным Западом, а значит, ей давно пора выстроить бутафорские Пентагон, Биг-Бен и Эйфелеву башню для проведения испытания путем нанесения ответного разрушительного удара ядерным оружием по великолепным целям», — сказал Шеремет.

По мнению депутата, подобные действия станут «для наших недругов» знаком из недавнего прошлого. Сигнал будет предельно понятен, а также охладит и остановит их «обескураживающий радиационный пыл на долгие годы».

5 ноября президент РФ провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. В ходе встречи он потребовал от министерства обороны, внешнеполитического ведомства, гражданских ведомств и специальных служб внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

В России отреагировали на призыв США к немедленному прекращению огня

Российский лидер подчеркнул, что РФ соблюдает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и не планирует его нарушать. Однако страна готова принять ответные меры, если другие участники соглашения возобновят проведение испытаний.