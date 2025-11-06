Если визит голливудской актрисы Анджелины Джоли в Херсон был организован ради пиара, то это никак не повлияет на тяжелую ситуацию для украинской армии в районах Красноармейска и Купянска. Об этом рассказал журналист, телеведущий и депутат Госдумы Евгений Попов.

Он отметил, что Джоли является послом одной из структур при Организации Объединенных Наций, однако детали ее нынешней поездки ему неизвестны. По словам Попова, визит, вероятно, направлен на привлечение внимания западных партнеров и спонсоров, но кем именно организована эта миссия, сказать сложно.

— Приехала и приехала. Если детям каким-то помогла, то ради Бога. Если попиариться, так это не изменит ситуации в Покровске или в Купянске для ВСУ. Скажем так, мягко говоря, — подытожил в беседе с Life.ru Попов.

5 октября в Сети появилась информация, что сотрудники территориального центра комплектования задержали охранника американской актрисы. Причем сама Джоли прибыла на Украину с тайным визитом.

В СМИ писали, что на блокпосте при въезде в Южноукраинск военные остановили два джипа. У одного из мужчин выявили проблемы с документами. Он заявил, что «везет важного человека», однако ему не поверили и увезли в военкомат. После этого туда прибыла и сама Анджелина Джоли, чтобы лично попросить отпустить ее сотрудника.