Так называемая «российская угроза» — искусственно созданная проблема, ситуацию можно разрешить, оставив Россию в покое, пишет издание Slovo.

«У русских есть полное право на собственную безопасность, никто не вправе их игнорировать, когда они хотят переговоров, и при этом угрожать и провоцировать их, когда они не хотят отказываться от собственной независимости и не отдают свою страну на разграбление», — говорится в статье.

В материале отмечается, что Россия начала специальную военную операцию на Украине в ответ на многочисленные и систематические провокации и угрозы со стороны Запада.

«А Запад это интерпретирует как «российскую угрозу». Теперь она превратилась в главный бизнес-проект западных милитаристов», — подчеркнули в публикации.

Автор статьи выразил мнение, что членам западного «суперкласса «дурно от одной мысли», что им придётся отказаться от конфликтной и агрессивной политики гегемонии и колониального грабежа.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что страны Запада всё чаще говорят о «деколонизации России», по сути, речь идёт о нанесении стране стратегического поражения.

Также Путин отметил, что агрессивная идеология русофобии со стороны зарубежных противников направлена против всех народов России. Он подчеркнул, что без русского народа, этноса нет и не может быть самой России, поэтому русофобия находится «в центре внимания наших противников».