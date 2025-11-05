Замглавы ФАС ушел с поста

Заместитель главы Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Кашеваров покинул пост по собственному желанию. Об этом сообщает ТАСС.

© ФАС России

Сейчас Кашеварову 64 года. С 1990 по 1996 годы он работал на руководящих постах в Государственном комитете РСФСР и России по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур. В период с 1996 по 2001 год он возглавлял Департамент контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках и управление лицензирования деятельности кредитных организаций и аудиторских фирм Центробанка РФ.

Пост замглавы ФАС чиновник занял в 2004 году и занимал свыше 20 лет. В 2014 году президент России Владимир Путин наградил Кашеварова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 2015 году ему был присужден Орден Почета.

До этого Путин предложил еще одному замглавы ФАС Виталию Королеву возглавить Тверскую область.

Кресло губернатора Тверской области стало вакантным в сентябре, когда российский лидер назначил Игоря Руденю полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе. С 29 сентября должность врио губернатора занимает Марина Подтихова.