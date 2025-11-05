Захарова прокомментировала задержание Беседина в Эстонии

Задержание журналиста Олега Беседина в Эстонии — очередной эпизод развязанной властями страны охоты на ведьм, рассказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Ответ дипломата опубликован официальном Telegram-канале ведомства.

Репортеры попросили дипломата прокомментировать задержание эстонскими властями известного и авторитетного журналиста-документалиста, блогера Беседина по подозрению в деятельности против государства.

«К сожалению, для Эстонии рутинным делом стали гонения за «инакомыслие» в отношении русскоязычных соотечественников, журналистов, блогеров и общественных деятелей, которые сталкиваются с политически мотивированными арестами и уголовными делами по сфабрикованным статьям», — разъяснила Захарова.

Представитель ведомства отметила, что публицисту инкриминируется «ведение ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и нарушение международных санкций».

Дипломат пояснила, что за свои убеждения и стремление донести до русскоязычных жителей этой страны объективную, непредвзятую точку зрения Беседин стал очередной жертвой развязанной Таллином «охоты на ведьм».

«Вновь констатируем, что в Эстонии создана жёсткая система механизмов подавления основополагающих прав человека. Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими неолиберальными кукловодами посредством тотального уничтожения любого инакомыслия и разжигания русофобских настроений», — констатировала Захарова.

Дипломат резюмировала, что плюрализм СМИ и законные права журналистов беспокоят политическую верхушку Эстонии в самую последнюю очередь.