Приезд известной голливудской актрисы Анджелины Джоли в подконтрольный армии Украины Херсон является уловкой Киева для отвлечения внимания от плачевной ситуации в зоне СВО, рассказал журналистам глава Херсонской области Владимир Сальдо. Об этом пишет «Комсомольская правда».

В среду днем, 5 ноября, региональные СМИ сообщили, что Джоли посетила в Херсоне ряд гражданских учреждений, пообщалась с детьми.

«Вместо Tomahawk США поставили Украине «Лару Крофт» в лице Анджелины Джоли. Киевские пиарщики вызвали ее в Херсон, чтобы отвлечь внимание от катастрофы на передовой», — отметил Сальдо.

Политик напомнил, что это не первый визит Джоли на Украину — в 2022 году она посещала Львов. Он добавил, что поездку звезды боевиков оплатило правительство Украины.

Анджелина Джоли приехала в Херсон

Комментаторы заметили, что сотрудники ТЦК (аналог военкоматов на Украине) «бусифицировали» охранника Джоли — забрали мужчину для последующей отправки на фронт.

Читатели выразили недоумение тем, что «людоловы» не забрали саму Джоли, которая неоднократно снималась в боевиках и триллерах.