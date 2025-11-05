Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства РФ

Аксинья Кравченко

Объединяющая роль русского языка и культуры является гарантией единства России, поэтому их нужно беречь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

© РИА Новости

Он указал, что идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов России, потому что «без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой РФ».

«Русская самобытность, традиции, язык государствообразующий нашего народа нуждается в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального государства», — сказал Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также, по его словам, важны и необходимы культура, обычаи и языки каждого народа России. Путин назвал заботу о сохранении этого многообразия «основой основ национальной политики РФ».

Президент добавил, что теперь в России будут отмечаться два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов РФ. Их празднование будет проходить ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно.