Путин назвал культуру и русский язык гарантией единства РФ

Объединяющая роль русского языка и культуры является гарантией единства России, поэтому их нужно беречь. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Он указал, что идеология агрессивной русофобии направлена против всех народов России, потому что «без русского народа, без русского этноса, без этого фактора нет и не может быть самой РФ».

«Русская самобытность, традиции, язык государствообразующий нашего народа нуждается в самом бережном отношении и защите. Их объединяющая роль — гарантия единства нашего многонационального государства», — сказал Путина на заседании Совета по межнациональным отношениям.

Также, по его словам, важны и необходимы культура, обычаи и языки каждого народа России. Путин назвал заботу о сохранении этого многообразия «основой основ национальной политики РФ».

Президент добавил, что теперь в России будут отмечаться два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов РФ. Их празднование будет проходить ежегодно 30 апреля и 8 сентября соответственно.