Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич предложил голливудской актрисе и послу ООН Анжелине Джоли посетить новые регионы России после ее визита в Херсон, находящийся под контролем ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если бы Анджелине Джоли было интересно, как на самом деле все обстоит, она приехала к детям Донбасса и Новороссии куда раньше, чем теперь. Году этак в 2014 или 2022, посмотрела в глаза людям, которых объявили сепаратистами только за то, что они хотели быть русскими», — сказал Кастюкевич.

По его словам, Джоли было бы не лишним посетить Белгородскую и Курскую области. В то же время он заметил, что она туда не поедет, потому что «мы не будем платить». Кроме того, «западные пропагандисты» не пустят ее в Россию «из-за страха, считает парламентарий.

Актриса может увидеть то, «что так отчаянно пытаются скрыть от западной и американской аудитории и перестанет транслировать русофобские идеи», констатировал Кастюкевич.

5 ноября украинские Telegram-каналы сообщили о визите Анджелины Джоли в Херсон. По данным паблика Ukraine context, голивудская знаменитость посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. На одном из опубликованных в сети фото Джоли сидит на полу и общается с мальчиком.