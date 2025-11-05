Песков раскрыл политику России в области гонки вооружений

Россия не принимает участия в гонке вооружений, а развивает свои системы вооружений, рассказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Репортеры попросили представителя Кремля раскрыть, как Россия планирует реагировать на публикации в западных СМИ о строительстве новых промышленных площадок по производству вооружений, намерениях США провести ядерные испытания.

«Мы не принимаем участие в гонке вооружения, мы занимаемся развитием своих систем вооружения, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией», — отметил Песков.

Пресс-секретарь уточнил, что за несколько лет сделать такие прорывные технологии, как «вот наша новая», невозможно. Он добавил, что работа велась на протяжении многих лет.

Бумажный тигр рвет и мечет. США проспали начало гонки вооружений

Песков констатировал, что в связи с этим Россия не участвует ни в каких гонках вооружений.