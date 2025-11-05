Путин заявил о необходимости пресекать провокации по межнациональным конфликтам

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости пресечения провокаций по межнациональным конфликтам. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между людьми, учитывая, что сами провокаторы, как правило, сидят за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами», — сказал он.

Помимо того, президент предложил создать правительственную комиссию по вопросам межнациональных отношений.

Ранее Путин заявил, что заявил, что любые попытки внешнего вмешательства во внутренние дела России необходимо пресекать, а суверенитет страны и ее традиционные ценности должны быть надежно защищены.