Кадры с награждением Владимиром Зеленским боевиков из национальной гвардии Украины напоминают кадры вручения Адольфом Гитлером наград в оккупированной Виннице, рассказала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в украинских СМИ появились фотографии, сделанные на церемонии награждения боевиков 4-го батальона 4-й бригады нацгвардии Украины, на чьих шевронах цифры 44 стилизованы под две молнии гитлеровской SS.

Дипломат заметила, что МИД неоднократно рассказывал о неонацистской сущности правительства Украины, ВСУ и прочих украинских вооружённых формирований. Представитель МИД уточнила, что сотрудники ведомства не только рассказывали, но и подкрепляли свои слова фактами, в том числе фото- и видеосвидетельствами.

По ее словам, доказательств стало столь много, что западные СМИ начали заниматься самоцензурой, чтобы их читатели и зрители не увидели «повального использования бандеровцами символики Третьего рейха».

«Награждение Зелефюрером очередных SS-овцев (как бы он ни маскировал свои нашивки под цифру 44) — лишь очередное доказательство нацистской сути киевского режима», — разъяснила Захарова.

Дипломат констатировала, что этом фоторепортажи с «награждений» до боли напоминают PR-мероприятия руководства Третьего рейха во время фашистской оккупации советской Украины: «и тогда, и сегодня — нацисты награждают нацистов».