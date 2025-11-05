Краснов заявил о создании рабочей группы по модернизации правосудия

Рабочая группа по подготовке предложений по модернизации правосудия и судопроизводства создана в Верховном суде РФ. Об этом сообщил председатель ВС РФ Игорь Краснов на первой официальной встрече с президентом России Владимиром Путиным.

"В настоящее время, Владимир Владимирович, мы стремимся создать единое правовое пространство, единую судебную практику для всех субъектов Российской Федерации, чтобы практика была понятна всем нашим людям, гражданам. По моему поручению создана рабочая группа, которая в настоящее время готовит предложения по модернизации российского правосудия и судопроизводства", - сказал он.