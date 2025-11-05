Медведев заявил о неизбежности последствий слов Трампа об испытаниях ЯО

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем направленном на зарубежную аудиторию Telegram-канале прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о возможном проведении испытаний ядерного оружия.

Политик подчеркнул, что никто конкретно не знает, что имел в виду Трамп, говоря о «ядерных испытаниях». Он предположил, что американский президент и сам этого не знает.

«Но он президент Соединенных Штатов. И последствия таких слов неизбежны: Россия будет вынуждена сама оценить целесообразность проведения полноценных ядерных испытаний», — разъяснил Медведев.

Напомним, что западные военные эксперты и американские официальные лица выдвинули ряд версий о том, что реально подразумевал Трамп.

Часть аналитиков предположила, что глава США имел в виду активацию работы с компьютерными моделями. Другие выдвинули теорию о том, что будут проведены испытания носителей. Третьи не исключили проведение взрывных испытаний.