В Госдуме отреагировали на заявление Трампа об испытаниях ядерного оружия

Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией в связи с заявлениями главы США Дональда Трампа о возобновлении американской армией испытаний ядерного оружия, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Об этом пишет РИА Новости.

В четверг, 30 октября, американский лидер рассказал, что распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое.

«Трамп недавно буквально заявил, что Соединенные Штаты Америки возобновляют испытания ядерного оружия, депутаты задают вопрос и в целом обеспокоены ситуацией. Потому что это понятно, куда может в целом мир сподвигнуть», — отметил Володин.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что у всех крупных держав есть ядерные арсеналы. Он добавил, что время от времени следует проводить тесты, чтобы убедиться, что все работает — и работает исправно.

Путин прокомментировал заявление Трампа о ядерных испытаниях США

По его словам, ядерный арсенал необходимо держать под контролем, в связи с этим Трамп желает убедиться в его надежности.