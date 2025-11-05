Путин назначил спецпредставителя по климату

Президент России Владимир Путин назначил Руслана Эдельгериева спецпредставителем по климатическим вопросам. Об этом говорится в документе, опубликованном на правовой информации.

Глава государства также доверил Эдельгериеву сферу водных ресурсов. Указ вступил в силу с момента подписания президентом.

Во время встречи с Эдельгериевым 1 ноября Путин отметил, что проблема водных ресурсов в соседних с Россиях странах становится все более острой. Он подчеркнул, что у России имеются конкурентные преимущества, которые следует использовать.