Путин заявил об ответе на ядерные испытания участников договора о ядерном сдерживании

Если Соединенные Штаты или участники Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний все-таки проведут их, Россия будет вынуждена «предпринять адекватные действия». С таким заявлением российский президент Владимир Путин выступил в среду, 5 ноября, в рамках совещания с членами Совета Безопасности РФ.

Глава государства отдал поручения Министерству иностранных дел, Министерству обороны, а также спецслужбам подготовить согласованные предложения о целесообразности начала работ по подготовке к ядерным испытаниям.

— Россия всегда неукоснительно придерживалась и придерживается обязательств по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от этих обязательств у нас нет, — передает пресс-служба Кремля.

В рамках этого же заседания глава оборонного ведомства Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным немедленно начать подготовку к проведению полномасштабных ядерных испытаний. По словам главы Минобороны, США в октябре провели учение с отработкой превентивного ракетно-ядерного удара по России. Кроме того, Соединенные Штатов планируют разместить в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе ракеты, подлетное время которых от Германии до Центральной России составит от шести до семи минут.