Президент России Владимир Путин назвал серьезным вопросом заявления главы США Дональда Трампа о грядущих ядерных испытаниях. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер сделал ряд заявлений по внутренней и международной повестке в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в Кремле.

Путин подчеркнула, что Москва всегда неукоснительно соблюдала обязательства по ДВЗЯИ и продолжит это делать.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заметил, в свою очередь, что США наращивают стратегические наступательные вооружения.

Напомним, что предыдущее совещание проходило в пятницу, 31 октября. Глава государства тогда предложил обсудить вопросы обеспечения ритмичной работы ОПК и меры обеспечения безопасности дорожного движения на фоне наступления холодов.