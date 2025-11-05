В России отреагировали на запуск США межконтинентальной баллистической ракеты

Тестовый пуск США неоснащенной зарядом межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III – ответ на российские действия, но о гонке вооружений пока говорить рано, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Не удивились, не впечатлились. У нас ракеты лучше», — сказал Колесник.

Он отметил, что на данный момент нельзя говорить о начавшейся гонке вооружений с США. По его мнению, американцы провели пуск ракеты в ответ на действия России. При этом он заметил, что это совершенно обычная практика.

«Ничего нового нет. Обычная практика мировая. Сверхдержавы так меряются мускулами. У нас на сегодняшний день, да и на много лет вперед, мускулы помощнее будут. Лучше бы они эту ракету не запускали, а постарались какие-то договоренности соблюсти, а не запугивать нас», — уточнил депутат.

Ранее появилась информация о том, что США проведут первый после поручения президента Дональда Трампа испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III, способной нести ядерный заряд. 5 ноября Космические силы США сообщили о проведении тестового пуска ракеты Minuteman III без заряда.

3 ноября Трамп заявил, что ядерные испытания, которые будут проводиться в США, необходимы для проверки их работы.