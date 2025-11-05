Путин послал Трампу «исторический сигнал» по Украине с церемонии в Кремле

Президент России Владимир Путин наградил государственными наградами создателей крылатой ракеты «Буревестник» и подводного торпедного аппарата «Посейдон». Этот шаг, как пишет CNN, по мнению аналитиков, является последним сигналом Кремля, направленным на то, чтобы отбить у Запада желание поддерживать Украину.

Выступая на церемонии награждения в Кремле, Путин назвал эти два вида оружия с ядерными силовыми установками имеющими «историческое значение» для России и «для всего XXI века».

«По дальности полета „Буревестник“… превзошел все известные ракетные комплексы в мире», — заявил он, добавив, что Россия также начала серийное производство гиперзвуковой ракеты «Орешник».

Как отмечает издание, церемония проходит на фоне растущей напряженности между Москвой и Вашингтоном после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции против двух российских нефтяных гигантов и отменил саммит с российским лидером.

Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что Россия использует ранее анонсированные технологии для новых ядерных угроз в адрес Запада.

«Неоднократный акцент на большой дальности оружия и способности преодолевать любую систему противоракетной обороны также указывает на то, что предполагаемой целью будут Соединенные Штаты», — говорится в отчете центра.

Эксперты полагают, что главная цель — посеять страх в США и отговорить американских политиков от шагов, угрожающих российским интересам, в частности, от создания системы ПРО «Золотой купол».

Сам Путин на церемонии заявил, что Россия «никому не угрожает».