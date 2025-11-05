В Госдуме объяснили планы Чехии сократить поддержку Украины

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что Чехия перестанет вооружать Украину, действуя в интересах своих граждан. Об этом депутат рассказал News.ru.

В начале октября Андрей Бабиш и его евроскептическое движение ANO одержали победу на парламентских выборах в Чехии. В международных СМИ Бабиша сравнивают с Дональдом Трампом из-за популистского стиля и делового опыта.

Бабиш проиграл президентские выборы 2023 года генералу Петру Павлу, но остался ведущей фигурой в оппозиции и построил свою новую кампанию на экономических обещаниях и критике ЕС.

Партия Бабиша пообещала снижение налогов, повышение зарплат и большую поддержку домохозяйств, а также ужесточение иммиграционного законодательства. В Западной Европе эти выборы называют переломным моментом в позиции Чехии по Украине. По мнению аналитиков, усталость избирателей Бабиша от поддержки, оказываемой Украине, реальна.

В ноябре бывший депутат Европарламента, претендент на пост главы МИД Чехии Филип Турек заявил, что новое правительство Чехии сократит объемы военной поддержки Украины. По мнению Чепы, Прага пытается занять «вполне конструктивную позицию», которая отвечает ожиданиям чехов.