О чем говорят в Госдуме сегодня: премия имени Юрия Николаева и визит конгрессвумен США

Сегодня, 5 ноября, в Госдуме обсуждают сразу несколько инициатив, охватывающих культурную, социальную и международную сферы. В частности, депутаты предлагают учредить премию имени Юрия Николаева в память о легендарном телеведущем.

Премия имени Юрия Николаева

Четвертого ноября на 77-м году жизни скончался советский и российский телеведущий Юрий Николаев. Депутат Госдумы Николай Новичков рассказал порталу News.ru об идее учредить конкурс и премию имени Николаев для молодых исполнителей.

Новичков подчеркнул, что Николаев десятилетиями приносил хорошее настроение в каждую семью вместе с «Утренней почтой» и вел многие другие проекты, полюбившиеся россиянам. По мнению депутата, премия имени Николаева - хороший способ увековечить наследие ведущего.

Закон о платформенной экономике

Депутат Госдумы Алексей Говырин заявил News.ru, что новый закон о регулировании платформенной экономики защитит рынок от контрафакта и обеспечит честную конкуренцию. Законодателям предстоит определить платформы, на которые будет распространяться закон, а также детализировать процедуры верификации данных партнеров и их товаров через государственные информационные системы.

Визит конгрессвумен США в Москву

В конце октября американская конгрессвумен Анна Паулина Луна заявила, что может посетить Россию вместе с делегацией законодателей США, если получит приглашение из Москвы. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев во время недавнего визита в США общался в том числе с Луной. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал возможность визита конгрессвумен, сообщает Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

«Или она к нам, или мы к ней. Или какой-то другой формат - может быть, видеоконференция. <…> В самые ближайшие дни мы представим вам свои планы. <…> Контакты активно ведутся», - заявил Слуцкий.

Ужесточение приема иностранцев в колледжи

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе со Слуцким внесут законопроект, обязывающий иностранных абитуриентов колледжей и техникумов предоставлять документы, которые подтверждают их легальный статус в России, сообщает РИА Новости. Также депутаты от ЛДПР предложат тестировать иностранцев, поступающих в колледжи, на знание русского языка.

Налоговые льготы для участников СВО

Депутат Наталия Полуянова заявила, что участников СВО и членов их семей планируют освободить от уплаты транспортного и земельного налогов, пишет «Парламентская газета». Депутат отметила, что это предусмотрено поправками в Налоговый кодекс, которые Госдума уже приняла в первом и втором чтениях.