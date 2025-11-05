Отец Илона Маска назвал Путина "настоящим мужиком" и человеком разума
Отец Илона Маска Эррол Маск назвал президента РФ Владимира Путина "настоящим мужиком" и человеком разума.
"Я много раз наблюдал за его выступлениями, задолго до того, как приехал сюда, просто из любопытства. Потому что он иногда появлялся на RT, а также выступал на международных встречах и тому подобном. Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи", - сказал Маск в интервью ТАСС.
"Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете? Я мог бы сказать, что хотел бы быть в его команде или чтобы он был в моей команде. Я не хочу, чтобы он был в другой команде. Он нужен нам в нашей команде", - добавил он.