Отец Илона Маска Эррол Маск в беседе с журналистами ТАСС назвал настоящим мужиком президента России Владимира Путина.

По данным агентства, 79-летний бизнесмен время от времени приезжает в Россию, охотно дает интервью, выступает на саммитах и конференциях. В частности, он принимал участие в «Форуме будущего 2050».

Эррол Маск заметил, что много раз наблюдал за выступлениями российского лидера на международных встречах.

«Я слушал его, и он всегда производил впечатление очень уравновешенного и спокойного человека. Он не горячится, не грубит и ничего такого. И я всегда считал, что он говорит разумные вещи. Как я уже говорил, он настоящий мужик, понимаете?», — пояснил предприниматель.

Ранее, в апреле 2025 года, Маск-старший в интервью западным телеканалам сообщил, что что они с сыном восхищаются Путиным и считают его «примером сильного лидера». Он добавил, что президент говорит логичные вещи, поэтому «было бы глупо им не восхищаться».

В мае Эррол в интервью Going Underground отметил, что в словах главы России часто слышны разумные и взвешенные идеи, он действует в интересах своего государства, которое на протяжении веков играло значимую роль в истории.