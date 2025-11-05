Юрий Слюсарь подвел итоги годовой работы на посту губернатора Ростовской области
Губернатор Юрий Слюсарь в субботу, 1 ноября, подвел итоги годовой работы на посту главы Ростовской области. Он рассказал, что вместе с командой провел масштабную работу по обновлению Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года, приложил усилия к тому, чтобы Ростов стал южной столицей России.
Напомним, что 14 сентября 2024 года Юрий Слюсарь был переизбран на пост губернатора Ростовской области, набрав более 1,5 млн голосов. 19 сентября состоялась торжественная церемония его вступления в должность.
Губернатор отметил, что региону предстоит отвечать на сложные вызовы, он, по сути, является прифронтовым. В свете этого, добавил он, на первый план выходит безопасность граждан и защита жизненно важных объектов.
По словам главы региона, одним из стратегических приоритетов является технологическое лидерство.
«Для себя я так определяю, импортозамещение – это обеспечение нашей безопасности во всех сегментах, в текущем режиме и в среднесрочной перспективе. А технологическое лидерство — это такие стратегические горизонты, где мы можем понимать наши ключевые факторы успеха», — уточнил Слюсарь.
Значительное внимание было уделено сельхозсектору — введен мораторий на банкротство сельхозпредприятий, добавлены дополнительные лимиты льготного кредитования, проводилась работа по восстановлению системы мелиорации и лесозащитных полос.
В Ростовской области разработали новую концепцию градостроительной политики, отменили точечную застройку в центре Ростова-на-Дону, приняли решение о создании ряда скверов и расширения «зеленого пояса» города, уделили внимание проблемам ТКО — в особенности, вопросу вывоза отходов и обновления контейнерных площадок.
В регионе началось строительство шести крупных объектов водоснабжения, значительные средства были выделены на капремонт аварийной котельной и теплосетей в Таганроге.
Стартовала программа «Герои Дона», в ее рамках обучение начали 64 ветеранов и участников СВО. Проект включает наставничество со стороны губернатора, его замов, депутатов и глав муниципалитетов, образовательные модули и стажировку, а также последующее трудоустройство на госслужбу.
В области был создан единый реестр земельных участков для участников спецоперации, а в правительстве появилось управление по поддержке ветеранов боевых действий. Принято решение о строительстве в Усть-Донецке реабилитационного центра для ветеранов СВО.
Губернатор выстроил продуктивный диалог с ростовчанами: количество подписчиков на его аккаунты в соцсетях увеличилось более чем на 252% — до 266 тыс. человек, были отработаны 60 тыс. сообщений.
«За эти 12 месяцев мы с вами на деле доказали, что способны решать любые задачи, когда работаем одной командой. Благодаря вашему доверию и неравнодушию, определили первоочередные вопросы на будущее и будем последовательно их решать. Рассчитываю на вашу помощь, участие и поддержку»,— обратился к землякам Юрий Слюсарь.
Правительство продолжило капремонт поликлиник, работающим на селе медикам начало предоставлять бесплатные земельные участки. С 2026 года в области начнет работу региональный кадровый центр здравоохранения.