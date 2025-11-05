Раскрыта судьба экс-депутатов Госдумы, сбежавших из страны

Некоторые бывшие депутаты Госдумы оказались предателями — сейчас они активно помогают пропаганде противника и демонстрируют ненависть к своим соотечественникам. Life.ru рассказал, как живут променявшие страну на виллы парламентарии.

Гаджиев*

60-летний Магомед Гаджиев* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) заседал в Госдуме с 2003 по 2021 года. Сейчас его и близких могут признать экстремистским обществом — Генпрокуратура в своем иске заявила, что после отъезда за границу бывший парламентарий стал поддерживать ВСУ, дискредитировать ВС РФ и оправдывать санкции. Имущество ответчиков на 2 млрд рублей могут обратить в доход государства.

Сам Гаджиев* из Махачкалы. После армейской службы он стал главой базы комплектации «Дагвино». В 1996 году он получил диплом махачкалинского Института управления и бизнеса, после работал в межрегиональных управлении рыболовства и налоговой инспекции, потом избрался в Госдуму.

Когда именно Гаджиев* сбежал из России — неизвестно. После середины 2023 года выяснилось, что бывший депутат уже давно ездит по США и ЕС, обменивая роскошные условия жизни на раскрытие гостайн.

Геннадий Гудков*

69-летний Геннадий Гудков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) сейчас изображает из себя лидера русофобской организации, которое собирается в Польше помечтать о распаде России. Депутат III–VI созывов обещает, что каждый россиянин «будет меченым», а армию называет «сборищем садистов».

Сам Гудков* 11 лет проработал в КГБ, но после перестройки был уволен без права ношения формы по неизвестной причине. Вскоре он открыл охранное агентство, а его семья быстро обзавелась коммерческой недвижимостью. Во время работы депутатом Гудков* нахваливал президента и предлагал разгонять митинги оппозиции, а после внезапно к ней примкнул.

В 2019 году бывший депутат уехал в Болгарию, где у его семьи есть личный отель. Вместе с тем, у Гудкова* остается множество недвижимости в России, которая суммарно приносит свыше 20 млн рублей чистой прибыли в год. Кроме того, во владении семьи есть целый этаж в элитном доме и, вероятно, многочисленные помещения в ветшающей усадьбе Станиславского, стоимость которых начинается от 500 млн рублей.

Экс-депутат Пономарев заявлял о причастности к организации протестов на Кавказе

Дмитрий Гудков*

Вслед за отцом из России уехал и 45-летний Дмитрий Гудков* (признан Минюстом РФ иностранным агентом), бывший депутат VI созыва. Риторика сына мало чем отличается от отца — Россию он ненавидит и это не скрывает.

Гудков* учился на журфаке МГУ и в Дипломатической академии МИДа. Карьеру сделал, сопровождая всюду отца, а после и сам избрался в Госдуму. Репутация у него плохая даже среди своих: заставлял жену изображать офицерскую вдову на пикете, лоббировал интересы застройщиков, сфальсифицировал экокатастрофу под Новосибирском ради пиара и присваивал себе заслуги коллег.

Судя по активности в соцсетях, Гудков* сейчас проживает в кипрском Лимассоле. Не исключено, что там он приобрел себе недвижимость.

Ройзман*

63-летний Евгений Ройзман* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) более известен как бывший мэр Екатеринбурга, однако депутатом Госдумы он тоже был — в IV созыве. Несмотря на регулярные штрафы за дискредитацию РФ, он все еще живет в Свердловской области.

Ройзман* 18 лет учился на историческом факультете, поскольку оттуда его постоянно отчисляли. Еще студентом он открыл «Ювелирный дом», который ежегодно приносил 100 млн рублей выручки, формально оставаясь убыточным. Не исключено, что политик может быть связан с местной организованной преступностью и авторитетами, что, учитывая его лексикон, похоже на правду.

Известность Ройзману* принесла НКО «Город без наркотиков», которая открыта до сих пор. При этом именной фонд экс-мэра недавно закрыли с подачи Минюста — по информации ведомства, более 220 млн рублей, собранных на лечение детей, так и не добрались до пациентов.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом