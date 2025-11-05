Зарубежные корреспонденты активно интересуются инициативой российского лидера посетить зону боевых действий. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, такое предложение вызвало значительный отклик в международных мас-медиа.

В Кремле считают, что украинская сторона сознательно мешает этой поездке. По словам пресс-секретаря, целью Киева является сокрытие реального тяжёлого положения ВСУ на фронте.

При этом о желании украинских журналистов поехать в район окружения своих военных ничего не известно. Российской стороне не поступало подобных заявок или информации на этот счёт.

Отдельно в Кремле прокомментировали ситуацию с Молдовой, выразив сожаление её антироссийским курсом. Действия правительства этой страны характеризуются как последовательная антагонизация.