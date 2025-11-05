Кремль отреагировал на слова Трампа о ядерных испытаниях в США

Россия на данный момент не получала от США разъяснений, что означали слова главы Белого дома Дональда Трампа о ядерных испытаниях.

Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, Песков указал на то, что у Москвы «нет ясности» в отношении того, какие типы ядерных вооружений собирается испытывать Вашингтон.

3 ноября Трамп заявил, что ядерные испытания необходимы для проверки их работы. Он также бездоказательно обвинил Россию и Китай в таких проведении таких мероприятий.

В ответ на это, Песков подчеркнул, что ни Москва, ни Пекин не возобновляли «никаких ядерных испытаний», поэтому Кремль ожидает разъяснения заявлений президента США.