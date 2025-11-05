Песков высказался о награждении Путиным создателей «Буревестника» и «Посейдона»

Президент России Владимир Путин и ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя на брифинге награждение создателей «Буревестника» и «Посейдона» в Кремле 4 ноября.

Журналисты во время общения с представителем Кремля обратили внимание на то, что со времен физика, создателя отечественной атомной промышленности Игоря Курчатова руководители государства никогда не обнародовали подвиги тех, кто «ковал ядерный щит страны». Песков подтвердил, что эти данные не разглашали, поскольку это закрытая информация.

«Это не вновь созданный прецедент. Президент неоднократно ранее отмечал высокими государственными наградами создателей новых вооружений <...> Это критически важное событие для обеспечения обороны и безопасности нашей страны», — сказал Песков.

4 ноября, в День народного единства, Владимир Путин в Кремле наградил создателей крылатой ракеты «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдона». Глава государства поблагодарил всех, кто участвовал в создании этого «мощного, эффективного, уникального оружия». По его словам, результат, которого добились специалисты, имеет историческое значение для России, для обеспечения безопасности и стратегического паритета нашей страны на десятилетия вперед.