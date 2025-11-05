В Кремле рассказали о развитии компонентов российской ядерной триады. Комментарий пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит радиостанция «Маяк» в Telegram.

Москва продолжает развивать системы вооружений, которые смогут обеспечить безопасность страны, подчеркнул Песков. Такое оружие станет щитом против «горячих голов», добавил он, вероятно, имея в виду некоторых антироссийски настроенных зарубежных политиков.

Также представитель Кремля высказался о закрытых указах и награждениях. Он отметил, что президент России Владимир Путин отмечает заслуги создателей нового оружия и средств доставки.

Ранее в Кремле прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Он выступил за приверженность всех стран взятым на себя обязательствам.