В Госдуме предупредили о третьей мировой из-за блокады Калининграда

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что третья мировая война может начаться в случае блокады Калининграда странами НАТО. Об этом депутат рассказал News.ru.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что на учениях НАТО отрабатывается сценарий блокады Калининградской области. В конце октября глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что Вильнюс «оставляет за собой возможность» закрыть транзит в российский регион «для обеспечения безопасности».

«Я думаю, планы НАТО уже разработаны, потому что мы слышим об этом не впервые. Мы к такому сценарию [блокады Калининграда] готовы, не из пистолетов будем отстреливать», - заявил Колесник.

Депутат допустил, что в случае необходимости может быть нанесен «упреждающий удар». По словам Колесника, из военной доктрины России следует, что блокировка любого субъекта РФ приведет к войне.

«То есть это будет означать начало третьей мировой войны», - подчеркнул депутат.

Колесник напомнил, что на вооружении России стоят ракетные комплексы «Искандер», «Кинжал» и множество других видов оружия. Также он заявил, что Западу «следует напомнить о ядерном статусе России».