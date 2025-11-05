Украина могла бы стать экономической жемчужиной и «кормилицей» Европы, если бы не вмешательство стран Европейского союза (ЕС), которые «извратили» ее.

Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Они (европейцы — прим. «Ленты.ру») у себя же дома подорвали ситуацию в той стране, которая имела все шансы стать по-настоящему кормилицей за счет своей ресурсной базы. Украина, которая имела все возможности стать... чуть ли не экономической жемчужиной центра Европы, если бы они к ней так относились. Но вместо этого они ее извратили, изнасиловали, а теперь добивают», — сказала дипломат.

По мнению Захаровой, именно по этой причине страны Европы сейчас сталкиваются с ростом числа мигрантов и беженцев с Украины.

Захарова окрестила Украину «камнем» на шее Европы

Она также подчеркнула, что финансовая поддержка Украины создает дополнительные внутренние проблемы для Европы, в частности в социальных и образовательных сферах.

«А почему же они не могут сказать, что эти деньги, которые должны были бы покрыть их проблемы, или по крайней мере не допустить развития их проблем до такой степени, они отправляют не на благородные цели помощи других, а еще и на усугубление ситуации на их же европейском континенте», — добавила спикер.

Ранее Захарова заявила, что планы ЕС по помощи Украине за счет замороженных активов России связаны с исчерпанием собственных ресурсов.