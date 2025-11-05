Путин обратился к российским военным разведчикам

Путин поздравил военную разведку России с профессиональным праздником
Российский лидер Владимир Путин поздравил военную разведку России с профессиональным праздником.
«Поздравляю вас с праздником — Днём военного разведчика», — говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.
Как отметил российский лидер, своевременно переданные разведданные не раз играли ключевую роль при принятии руководством нашей страны стратегических решений, помогали поддерживать стратегический паритет с ведущими мировыми державами, защищать обороноспособность государства и его военно-политические интересы, в том числе в самых разных точках планеты.
По его словам, во время СВО разведчики продолжают работать на опасных и трудных участках, сражаться на линии боевого соприкосновения, вскрывать планы врагов, а также проводить дерзкие рейды в тылу противника.
«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать все поставленные задачи», — добавил он в поздравлении.
Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил военных разведчиков с профессиональным праздником.