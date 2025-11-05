Путин рассказал о дерзких рейдах разведчиков в тылу ВСУ

Российские разведчики проводят дерзкие рейды в тылу врага и вскрывают планы противника в ходе СВО, заявил президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме личному составу и ветеранам военной разведки ВС России.

«Вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в послании.

Президент Путин поздравил военную разведку России с профессиональным праздником.