Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

Путин назначил Королёва врио губернатора Тверской области
Президент России Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности главы Тверской области.
Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.
«Назначить Королёва Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области», — отмечается в указе.
Подчёркивается, что документ вступает в силу со дня его подписания.
Ранее сообщалось, что Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королёву возглавить Тверскую область.