Путин назначил Королева врио губернатора Тверской области

Президент России Владимир Путин назначил Виталия Королёва временно исполняющим обязанности главы Тверской области.

Об этом говорится на сайте пресс-службы Кремля.

«Назначить Королёва Виталия Геннадьевича временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Тверской области», — отмечается в указе.

Подчёркивается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

Ранее сообщалось, что Путин предложил замглавы ФАС Виталию Королёву возглавить Тверскую область.